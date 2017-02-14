На ВДНХ появился робот-медвежонок для "обнимашек"

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В Москве на ВДНХ установили двухметрового робота-медвежонка для объятий. Его установили специально ко Дню святого Валентина. С помощью медвежонка влюбленные могут проверить друг друга на совместимость объятий.

На ВДНХ в столице установили робота-медвежонка для объятий. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Медвежонок выглядит как гигантская мягкая игрушка высотой около двух метров.

"Ко Дню святого Валентина "Робостанция" в павильоне №2 на ВДНХ подготовила оригинальный сюрприз для влюбленных. В этот день посетителей встретит новый робот "Обнимишка". С его помощью влюбленные смогут проверить друг друга на совместимость, узнав, насколько сильно отличаются их объятия", - отметили в пресс-службе ВДНХ.

Если эксперимент с мягким роботом окажется удачным, у робота появятся новые функции. В частности, он предложит создавать пары из людей, объятия которых похожи друг на друга.

Обнять медвежонка можно будет 14 февраля с 11:00 до 20:00.