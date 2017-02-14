В Забайкалье пассажир поезда пытался провезти в Китай 40 медвежьих лап

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Сорок медвежьих лап изъяли сотрудники таможни и пограничной службы в Забайкальском крае. Сейчас они отправили на экспертизу.

Более 40 медвежьих лап таможенники нашли в поезде, следовавшем из России в Китай. Контрабанду обнаружили во время осмотра грузового поезда, сообщает "ТВ Центр".

Лапы общим весом более 30 килограммов незаконно пытались вывезти из России в Китай. Там медвежье мясо - дорогостоящий деликатес, также его применяют в народной медицине.