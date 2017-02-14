Смартфон Медведева едва не разобрали на запчасти в "Сколково"

Теги: Наука медведев сколково

Дмитрий Медведев во вторник посетил технопарк "Сколково". Премьеру показали несколько разработок, в том числе аппарат по разбору корпусов телефонов. Молодые ученые предложили проверить его на iPhone главы правительства, но тот отшутился, сказав, что не взял его с собой. Говорил Медведев и о серьезных вещах.

России в последние годы удалось продвинуться вперед в создании инфраструктуры для инновационного развития, передает "ТВ Центр". Пример тому - появление крупнейшего в Европе технопарка "Сколково". Об этом заявил Дмитрий Медведев, осмотрев корпуса инновационного центра и познакомившись с разработками компаний-резидентов.

Глава правительства напомнил, что российские власти стали системно заниматься темой инноваций с 2009 года, когда удалось объединить усилия государства, бизнеса и науки, внедрить элементы проектного управления. Итоги работы за последние восемь лет премьер подвел в ходе совещания президентского совета по инновационному развитию.

"Тема инноваций перестала быть экзотикой в нашей стране, она стала достаточно модной. У нас действительно стали активно развиваться программы по созданию собственных суперкомпьютеров, собственных супермощных вычислительных сетей. Созданы весьма серьезные технологии в ядерной энергетике, в космической сфере. Заработали современные фармацевтические предприятия полного цикла. Появились типовые решения, которые повышают энергоэффективность домов и предприятий. Все, что я перечисляю, это собственно и были основные проекты модернизации, которыми мы занимались с 2009 года", - заявил Дмитрий Медведев.