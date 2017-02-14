Очевидцы рассказали о нападении на инкассаторов в Москве

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Во вторник утром в столичном районе Отрадное совершено вооружённое нападение на инкассаторов. Трое мужчин открыли стрельбу по сотрудникам фельдъегерской службы у здания "Почты России". В перестрелке один из нападавших был убит. Двое скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

Сцена, больше похожая на кадры из боевика, чем на утро в обычном московском дворе, развернулась во вторник в районе Отрадное. Грабители, переодетые в оранжевые жилеты дворников, напали на инкассаторов на пороге здания "Почты России", передает "ТВ Центр".

Перевозчики денег попытались зайти в здание, в этот момент неожиданно к ним подбежали трое вооружённых мужчин и открыли огонь. Инкассаторы были вынуждены применить табельное оружие. Завязалась перестрелка. В результате - один грабитель убит, один из инкассаторов получил тяжёлое огнестрельное ранение. Сейчас его состояние тяжелое, за его жизнь и здоровье борются врачи. Двое злоумышленников с места преступления скрылись - предположительно, на автомобиле Mercedes. Известно также, что деньги они похитить не успели.

Пострадавших в этой страшной перестрелке могло быть гораздо больше, ведь все произошло прямо рядом с жилыми домами и главное – рядом с детской площадкой, где обычно в этот утренний час гуляют мамы с детьми.

"Проходили двое мужчин, инкассатор был рядом с ними, ну это буквально три метра от нас было, мы вышли из подъезда. Он стал прогонять их, достал оружие, направил в нашу сторону. Я испугалась, конечно, сразу ребенка на руки, потому что вдруг промахнется или еще чего, взяла, ушла, прошла там, там, мужчина лежал", - рассказала очевидец Елена Кошелева.

Один из выстрелов попал прямо в окно жилого дома напротив - на третьем этаже. Пуля пробила стекло, но к счастью никого из хозяев Квартиры не задела. Местные жители - очевидцы происшествия - все как один говорят - в первые моменты решили, что под окнами взрывают петарды. В честь Дня всех влюблённых.

"Я не сразу выглядывал из окна, сначала не понял, думал, петарды кто-то запускает. Оказалось, все печально. Выстрелов было примерно в районе 20, может, 15", - рассказал Илья Демин.

Место преступления уже несколько часов оцеплено красной лентой. Здесь работают криминалисты: осматривают тело убитого злоумышленника и опрашивают свидетелей. В столице введён "План перехват". По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Следователям предстоит выяснить все детали нападения, установить личности злоумышленников и понять, как они узнали о планах инкассаторов. Событие вызвало большой резонанс.

Юлия Степина, Юлия Богоманшина, Андрей Костров, "ТВ Центр", Москва.