В Москве началась четвертая волна сноса самостроя

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В Москве начался демонтаж нескольких торговых объектов, относящихся к самострою. Большинство жителей рады, что эти постройки наконец-то снесут и на их месте появятся благоустроенные территории. Это уже четвертая по счету волна сноса самостроя в столице с начала 2016 года.

Во вторник в Москве начался демонтаж нескольких торговых объектов, которые подлежали сносу, но не были разобраны владельцами самостоятельно. Большинство местных жителей рады, что эти постройки наконец-то исчезнут, а на освободившихся территориях будет проведено благоустройство, передает "ТВ Центр".

Три экскаватора с бригадами рабочих приступили к сносу шести торговых палаток на улице Егора Абакумова. Алюминиевые конструкции ломаются без усилий ведь они простояли тут почти десять лет. Эти постройки на аллее расположены непосредственно над газотранспортной магистралью, а значит их снос соответствует как логике, так и закону.

При этом местные жители, наблюдающие за работами, освобождение территории от самостроя только поддерживают. Ведь раньше тут была зеленая аллея с пешеходной дорожкой и скамейками, но затем на их месте обосновались торговцы.

Торговые павильоны на улице Егора Абакумова попали в очередь на демонтаж в середине декабря, в ходе так называемой "четвертой волны" сноса незаконных построек. Из 54 объектов, упоминаемых в списке, большей части уже нет. Владельцы разобрали их добровольно, получив при этом от города до 55 тысяч рублей за каждый квадратный метр. А вот собственник этих магазинчиков с предложением властей города не согласился. А значит снос для них принудительный и компенсация не предусмотрена. В префектуре северо-восточного административного округа обещают завершить работы по демонтажу в течение двух суток.

"В последующем планируется посредством опроса жителей через портал "Активный гражданин" определиться с дальнейшей судьбой данной территории. Что мы здесь сделаем: или будет просто пешеходная зона или оборудуем определенную зону отдыха. Все это будут решать жители данного микрорайона", - сказал начальник управления строительства префектуры СВАО Сергей Нестеренко.

Первая волна принудительной ликвидации объектов нелегального строительства прошла в Москве в феврале 2016 года. Тогда в разных районах Москвы были демонтированы 103 объекта недвижимости. В течение года их количество достигло 250. По информации департамента экономической политики, владельцам объектов, согласившимся на снос, за это время было выплачено в виде компенсации около миллиарда рублей.

Андрей Сидоренко, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр".