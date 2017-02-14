Монолитные работы на "парящем мосту" в парке "Зарядье" завершатся в апреле

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В Москве продолжается строительство объектов на территории будущего парка "Зарядье". Монолитные работы на "парящем мосту" завершат в апреле текущего года. Полностью уникальный парк планируется открыть в сентябре ко Дню города.

В настоящее время в парке "Зарядье" уже можно увидеть "парящий мост". Строительство новой смотровой площадки в столице продолжается. Работы по созданию монолитной основы завершатся уже в апреле. Сейчас конструкцию ещё поддерживают временные опоры, но когда их уберут, мост буквально зависнет над набережной, передает "ТВ Центр".

Он уже воспарил над землей и скоро станет излюбленным местом для любителей селфи. Рабочие собирают поверхность конструкции как сложный пазл. Строительство одного из самых оригинальных объектов парка "Зарядья" завершится уже в апреле. "Парящий мост" является сложнейшей конструкцией, подобных которой в Москве еще не было.

"Почему его назвали "парящий мост"? Это 70 метров без единой опоры, то есть то, что вы сейчас видите - это временные опоры для монтажа металлоконструкций, когда металлоконструкции будут смонтированы, эти опоры будут убраны и соответственно мост 70 метров длиной будет парящим, такая влитая консоль. Это будет лучшая смотровая площадка", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Да и сам парк "Зарядье" будет напоминать одну большую смотровую площадку. Даже груды строительного материала и рабочих не мешают распознать очертания невероятной красоты. Уже открываются горизонты масштабного проекта от башен московского Кремля до золотых куполов Храма Христа Спасителя. Главные исторические объекты столицы здесь как на ладони.

О комфорте посетителей будущего парка позаботились заранее. Здесь уже построена парковка на 430 машиномест. Кроме того, начинается обустройство пешеходных площадок, а это три гектара земли. В парке уже высадили первую партию деревьев - двести сосен лип и елей. Весной начнется главная работа с зелеными насаждениями. Воссоздавать уникальный ландшафт парка будут еще 500 деревьев и семь тысяч кустарников. Здесь раскинется одновременно растительность лесов, степей, заливных лугов, найдется место и северному ландшафту. Одновременно с деревьями "вырастут" и главные развлекательные объекты парка. В медиацентре под стеклянной крышей появятся огромные экраны, где будут транслировать анонсы и афиши главных событий города. Также ведутся работы и над будущей филармонией.

"Завершаем мы монтаж металлоконструкций большого зала, ходовые мостики, также мы приступили к гидроизоляции на филармонии, и из Италии к нам пришли направляющие под витражное остекление, буквально на днях мы планируем уже приступить к остеклению", отметил руководитель строительства Можинстпроект Алексей Шакуров.

Две тысячи рабочих воссоздают сложнейший проект в самом сердце столицы и число их будет расти, чтобы успеть представить уникальный парк в предстоящий День города.

Елена Сахно, Михаил Фёдоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".