В День всех влюбленных в Москве выпало 10% месячной нормы осадков

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В Москве – оттепель. 14 февраля, по мнению синоптиков, может стать самым тёплым днём этого месяца.

Средняя температура воздуха во вторник в столице составит плюс два градуса, превысив климатическую норму на шесть градусов. За последние сутки атмосферный фронт принес в Москву около 10% месячной нормы осадков. Что, разумеется, прибавило работы коммунальщикам. Уже с вечера они занимались интенсивной уборкой улиц, сообщает "ТВ Центр".

Бесперебойную работу общественного транспорта сейчас обеспечивает специализированная снегоуборочная техника, курсирующая по автобусным и троллейбусным маршрутам. А чтобы очистить трамвайные пути, на работу вышли снегоуборочные трамваи.