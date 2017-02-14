Путин назначил врио главы Рязанской области депутата Николая Любимова

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Также он назначил врио главы региона депутата Госдумы Николая Любимова. В ходе встречи с главой государства парламентарий отметил, что Рязанская область является очень перспективным регионом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Об этом говорится на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства своим указом назначил депутата Госдумы Николая Любимова временно исполняющим обязанности главы региона. "Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Во время встречи с парламентарием российский лидер отметил, что он родился в Калуге, где начал свою трудовую деятельность. "В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора", - сказал Путин.

По его словам, Калуга сейчас является одним из передовых регионов, который демонстрирует очень хорошие показатели развития. "Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было как минимум как в Калуге?", - спросил глава государства у депутата.

В ответ Николай Любимов подчеркнул, что с удовольствием поработал бы в Рязанской области. "Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край", - отметил он.

"Постараюсь оправдать ваше доверие, очень высокое доверие, и сделать всё, чтобы людям жилось в Рязанской области намного лучше", - добавил он.

Ранее Олег Ковалев во время заседания областного правительства объявил о досрочном сложении полномочий губернатора Рязанской области. По его словам, он подал заявление об отставке на имя президента России чуть более недели назад. В этом регионе Ковалев отработал почти девять лет.

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