Видео с места сгоревшего на МКАД грузовика с почтой

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На МКАД во вторник рано утром загорелся грузовик, который перевозил почту.

Появилось видео с места сгоревшего на МКАД грузовика с посылками. Огонь вспыхнул под кабиной. Очевидцы зафиксировали на камеру яркое пламя и густой дым. Водитель грузовика не пострадал, поскольку успел быстро покинуть кабину, передает "ТВ Центр".

Всего в машине было 15 тонн почтовых посылок, которые нужно было доставить в Калининград.