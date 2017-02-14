15:06, 14 февраля 2017

Видео с места сгоревшего на МКАД грузовика с почтой

Теги:  пожар  автомобиль  Происшествие  москва

На МКАД во вторник рано утром загорелся грузовик, который перевозил почту.

Появилось видео с места сгоревшего на МКАД грузовика с посылками. Огонь вспыхнул под кабиной. Очевидцы зафиксировали на камеру яркое пламя и  густой дым. Водитель грузовика не пострадал, поскольку  успел быстро покинуть кабину, передает "ТВ Центр".

Всего в машине было 15 тонн почтовых посылок, которые нужно было доставить в Калининград.

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