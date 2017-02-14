14:35, 14 февраля 2017

Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах

Теги:  Политика  путин  туркмения

Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркмении и пожелал ему дальнейшей успешной работы на посту.

Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает "ТВ Центр".

Как отметили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего коллегу с убедительной победой на выборах. И пожелал ему дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту. Собеседники также говорили о расширении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в самых различных областях.

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