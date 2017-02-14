Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах
Теги: Политика путин туркмения
Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркмении и пожелал ему дальнейшей успешной работы на посту.
Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает "ТВ Центр".
Как отметили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего коллегу с убедительной победой на выборах. И пожелал ему дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту. Собеседники также говорили о расширении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в самых различных областях.