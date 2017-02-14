Собянин: образование - важнейшая социальная отрасль Москвы

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Образование - важнейшая социальная отрасль Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал образование важнейшей социальной отраслью столицы. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Первым вопросом рассмотрим программу развития образования Москвы, одна из самых значимых, важных программ, которая касается практически каждого москвича. Речь идет о будущем молодых москвичей и о будущем нашего города", - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что образование в Москве должно быть доступным, качественным, а учителя должны получать достойную зарплату. "В этом направлении мы многое сделали за последние годы. Тем не менее перед нами стоят не менее масштабные задачи. Речь идет об укреплении материальной базы, строительстве новых детских дошкольных учреждений, школ, информатизации, создании системы предпрофессиональной подготовки школьников", - сообщил мэр столицы.