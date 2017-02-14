Минобороны опровергло все обвинения в американском докладе по Алеппо

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В Минобороны изучили доклад, опубликованный в понедельник американской аналитической организацией "Атлантический совет", посвященный операции по освобождению Алеппо. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, все изложенные там "обвинения" давно опровергнуты.

Министерство обороны России внимательно изучило доклад американского центра "Атлантического совета", который посвящен операции сирийских войск по освобождению Алеппо. Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в документе не обнаружено "ничего нового".

"Все изложенные там якобы "обвинения" и пропагандистские утки давно опровергнуты. Причем дважды: фактами на наших официальных брифингах и жизнью - в показаниях и интервью тысяч вернувшихся к нормальной мирной жизни жителей восточных районов Алеппо", - приводит его слова "Интерфакс".

В понедельник американская аналитическая организация "Атлантический совет" распространила доклад, в котором говорится, что сирийские и российские боевые самолеты якобы вели неизбирательные авиаудары по Алеппо. В частности, утверждается, что во время операций по возвращению контроля над городом сирийским правительственным силам, от ударов пострадали мирные объекты, в том числе больницы.

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