14:48, 14 февраля 2017

Четверо в масках напали на женщину за рулем BMW на Ленинском проспекте

Теги:  ограбление  стрельба  нападение  Происшествие  москва

В Москве четверо неизвестных в масках напали на женщину и открыли стрельбу. В это время она находилась за рулем BMW. В результате инцидента потерпевшая была ранена в плечо.

Четверо неизвестных в масках напали с оружием на женщину, находившуюся за рулем BMW. Злоумышленники открыли стрельбу и ранили потерпевшую в плечо, пишет "Ридус".

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Для поимки преступников в городе введен план "Перехват". В розыск объявлены автомобили Kia и Hyundai.

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