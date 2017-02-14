Четверо в масках напали на женщину за рулем BMW на Ленинском проспекте
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В Москве четверо неизвестных в масках напали на женщину и открыли стрельбу. В это время она находилась за рулем BMW. В результате инцидента потерпевшая была ранена в плечо.
Четверо неизвестных в масках напали с оружием на женщину, находившуюся за рулем BMW. Злоумышленники открыли стрельбу и ранили потерпевшую в плечо, пишет "Ридус".
Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Для поимки преступников в городе введен план "Перехват". В розыск объявлены автомобили Kia и Hyundai.
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