У московского ювелира отобрали украшения на 5 млн рублей

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В Москве задержана молодая пара, которая ограбила ювелира на 5,5 миллионов рублей. Украшения ручной работы они сдали в ломбард.

В Москве двое злоумышленников отобрали у женщины-ювелира украшений на пять с половиной миллионов рублей. Как сообщает "Русская планета", 41-летняя женщина рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже украшений ручной работы.

На него откликнулась девушка, которая попросила привезти изделия на дом. Там на нее напал мужчина и отобрал украшения. Злоумышленники уже задержаны. Выяснилось, что они специально откликнулись на объявление с целью грабежа.