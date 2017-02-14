В Малайзии убит брат Ким Чен Ына

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Брата Ким Чен Ына убили в столице Малайзии Куала-Лумпуре. По неподтвержденной информации, он был отравлен в аэропорту представителями спецслужб КНДР.

Брат Ким Чен Ына убит в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на анонимный источник.

По его данным, Ким Чен Нама отравили в аэропорту представители спецслужб КНДР. Южнокорейский телеканал Chosun утверждает, что на него напали две женщины. Они якобы использовали "отравленные иглы".

Как передает Reuters, полиция Малайзии сообщила о северокорейском мужчине, который скончался по пути в больницу из аэропорта, не уточнив подробности и личность погибшего.

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