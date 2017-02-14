Полиция обнаружила машину подозреваемых в нападении на инкассаторов

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Полицейские обнаружили машину, которую, по предварительным данным, оставили злоумышленники, напавшие на инкассаторов в Москве. Автомобиль был найден на улице Лескова. Подозреваемых в машине не оказалось, полиция продолжает вести их розыск.

Правоохранительные органы обнаружили брошенный автомобиль Peugeot, на котором предварительно скрылись злоумышленники, напавшие на инкассаторов у отделения "Почты России" на севере Москвы. Об этом сообщает портал Life. Иномарка найдена на улице Лескова.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Злоумышленников в автомобиле не оказалось. Они до сих пор находятся в розыске.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила TVC.ru, что по факту нападения на инкассаторов на севере столицы было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во вторник утром. Трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторов у отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова в столице. Преступники попытались отобрать сумку с денежными средствами, после чего по ним был открыт ответный огонь. В результате инцидента один из нападавших был убит и еще двое получили ранения.

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