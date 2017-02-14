За два года в ЦФО предотвратили шесть терактов

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В Центральном федеральном округе за два года были предотвращены шесть терактов. По данным Национального антитеррористического комитета, задержаны 62 участника международных террористических организаций, ликвидированы 12 религиозно-экстремистских ячеек.

За два года в Центральном федеральном округе были предотвращены шесть терактов. Об этом сообщил портал "МИР24" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В 2015-2016 годах в округе предотвращено шесть преступлений террористической направленности. При этом пресечена преступная деятельность 21 бандита", - отметили в инфоцентре.

Также за этот период были задержаны 62 участника международных террористических организаций, ликвидированы 12 религиозно-экстремистских ячеек. К уголовной ответственности были привлечены 269 участников экстремистских ячеек и их пособников.

Председатель НАК, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников поручил взять под особый контроль обеспечение антитеррористической безопасности в местах большого скопления людей, в том числе на спортивных объектах, которые будут задействованы во время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу.

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