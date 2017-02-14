В следующем году ЕГЭ по литературе ждут изменения

Теги: литература егэ Образование

В этом году госэкзамен по литературе будет сдаваться по старой схеме, а вот в следующем году выпускников ждут перемены.

Нынешним школьникам на ЕГЭ по литературе по-прежнему предложат три темы сочинения на выбор - по трём периодам русской литературы. Число тем увеличится уже в следующем году, при этом сам экзамен будет состоять только из творческого конкурса: от тестов решено отказаться, передает "ТВ Центр".

У выпускников также появится выбор, как лучше раскрыть смысл текста - двигаясь от общего к частному или наоборот. А помогут им в этом вопросы, которые будут сформулированы предельно корректно.