Пять запретов советского гражданина

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70 лет назад советские власти запретили гражданам заключать браки с иностранцами. Объясняли это заботой о женщинах, которые в "непривычных условиях за границей чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации". И это не единственный запрет, существовавший в СССР. TVC.RU выбрал пять запретов, с которыми советскому гражданину приходилось мириться.

Книги

Неотъемлемой частью жизни советского человека была цензура. Все издаваемые в СССР произведения проходили предварительное одобрение со стороны властей. В разные годы под запрет попадали Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Анна Ахматова и даже Корней Чуковский.

Право выбирать место работы после окончания вуза

В СССР существовало так называемое "распределение". После вуза выпускник обязан был отработать три года на определенном для него месте работы и только после этого получал право поменять его по собственному желанию. При этом и самого работника нельзя было уволить без специального разрешения профильных ведомств.

Жевательная резинка

До 1976 года в Советском Союзе была запрещена к производству и продаже жевательная резинка. Ее считали идеологически вредным продуктом. Снятию запрета предшествовало трагическое событие. В марте 1975 года в Москве состоялся хоккейный матч между юниорскими командами "Бэрри Кап" из Канады и ЦСКА. Спонсором приезда канадцев в столицу была компания Wrigley. После матча началась раздача жвачки советским детям, что привело к давке. Погиб 21 человек. Эта трагедия заставила советское руководство задуматься о запуске производства столь желанного продукта в стране. Способствовала этому и предстоящая Олимпиада-80.

Карате

Впервые о карате в Советском Союзе узнали в 1964 году после токийской Олимпиады, а уже в конце 70-х этим видом спорта занимались 6 миллионов советских граждан. Все изменилось в ноябре 1981 года, когда Президиум Верховного Совета РСФСР принял два указа: "Об административной ответственности за нарушение правил обучения карате" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР (статья 219. "Незаконное обучение карате"). За это предусматривалось наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В 1984 каратэ и вовсе запретили преподавать в спортивных секциях.

Запрет на выезд из страны

До 1991 года в СССР действовал фактический запрет на инициативный выезд граждан за пределы страны. Выехать за рубеж можно было только при наличии оснований для этого, например, ради командировки. При этом процесс был крайне забюрократизирован, а о причинах отказов в выезде и вовсе не сообщали.

В мае 1991 года Верховным Советом СССР был принят закон "О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР". Документ гарантировал право выезда и въезда, и – что важно - регулировал порядок выдачи заграничных паспортов. Граждане получили право выехать из страны не только по ходатайству государственных, общественных и религиозных организаций или предприятий, но и по личному заявлению.