В Москве нашли мумифицированное тело 88-летней женщины

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В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили мумифицированное тело 88-летней женщины. Со слов соседей, пенсионерка проживала одна, общение с родственниками не поддерживала. СКР инициировал проверку.

В квартире жилого дома на юго-востоке Москвы нашли мумифицированное тело пожилой женщины. Об этом TVC.RU сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Установлено, что вечером 13 февраля 2017 года в квартире одного из жилых домов по 1-ой Новокузьминской улице в городе Москве было обнаружено мумифицированное тело женщины 1929 года рождения. Со слов соседей, женщина проживала одна, общение с родственниками не поддерживала", - сказала она.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В частности, опрашиваются родственники, соседи и очевидцы.

Как передает ТАСС, пенсионерка числилась пропавшей без вести с 2010 года. По предварительным данным, тело женщины обнаружил один из родственников.

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