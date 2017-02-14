Воспитанник и два сотрудника школы-интерната погибли в ДТП под Тверью

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В ДТП в Тверской области погибли три человека, в том числе, подросток. Еще один ребенок госпитализирован. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Три человека погибли в ДТП, которое произошло в Тверской области 13 февраля. Среди них – 13-летний подросток.

Авария, случившаяся из-за столкновения двух автомобилей, произошла на 57 километре автодороги "Тверь-Бежецк-Весьегонск". Двое погибших были сотрудниками Бежецкой школы-интерната №1, а подросток – его воспитанником, сообщает сайт СК СКР по Тверской области. Также в больницу с травмами попал восьмилетний ребенок, находившийся в одной из машин.

По этому факту следователи проводят проверку.

Как передает сайт Tverlife.ru, выжившему ребенку проведена операция. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. В понедельник они возвращались в интернат из Твери в сопровождении медицинского врача и водителя. Там они находились на медицинском обследовании.