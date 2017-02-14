Россия ограничила поставки мяса с четырех предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор временно ограничил поставки с одного мясоперерабатывающего завода Белоруссии и ввел дополнительные требования к поставкам с трех предприятий. В продукции выявлены бактерии и патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за нарушений ветеринарного законодательства, передает ТАСС. В продукции выявлены бактерии и патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

Ограничения коснулись "Жлобинского мясокомбината", предприятий "Дубравский бройлер", "Смолевичи Бройлер" и "Столбцовский мясоконсервный комбинат". В отношении трех последних введен режим усиленного лабораторного контроля.

Претензии у Россельхознадзора также возникли к продукции с белорусских предприятий, производящих сыры: "Алигорекс", "Кобринского маслодельно-сыродельного завода" и "Пружанского молочного комбината".

С 6 февраля также запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию. Он поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба" его государству.

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