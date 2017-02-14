Российские и турецкие дипломаты удовлетворены нормализацией отношений

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Замминистра иностранных дел России Алексей Мешков провел консультации со своим турецким коллегой Умитом Ярдымом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах. Дипломаты выразили удовлетворение процессом нормализации отношений Турции и России.

В Москве прошли российско-турецкие консультации с участием замминистра иностранных дел России Алексея Мешкова и его коллеги из Турции Умита Ярдыма. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

По данным ведомства, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Дипломаты выразили удовлетворение ходом нормализации отношений России и Турции.

"В ходе состоявшегося обмена мнениями было выражено удовлетворение процессом нормализации двусторонних отношений по целому ряду направлений, плотной координацией России и Турции по региональным и международным вопросам, в первую очередь по ситуации в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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