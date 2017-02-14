Полиция Малайзии подтвердила гибель брата Ким Чен Ына

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Малайзийская полиция подтвердила, что скончавшийся по дороге в больницу из аэропорта мужчина является братом северокорейского лидера Ким Чен Ына. По предварительным данным, Ким Чен Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура.

Убитый с столице Малайзии мужчина является братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как сообщило агентство Reuters, информацию об этом подтвердили в малайзийской полиции.

При этом в правоохранительных органах Малайзии отметили, что причины смерти Ким Чен Нама в настоящее время не определены.

Как сообщили ранее южнокорейские СМИ, брата северокорейского лидера убили в столице Малайзии Куала-Лумпуре. По неподтвержденной информации, он был отравлен в аэропорту представителями спецслужб КНДР.

Сообщалось, что на него напали две женщины, якобы использовавшие "отравленные иглы".

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