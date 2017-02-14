В Долгопрудном при проверке автомобиля ВАЗ нашли 1,5 кг героина

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Около 1,5 килограмма героина, предназначавшегося для дальнейшего сбыта, нашли в автомобиле ВАЗ в Долгопрудном. По подозрению в распространении наркотика задержан 26-летний мужчина.

В Долгопрудном возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, у которого накануне изъяли около 1,5 килограмма героина, передает АГН "Москва".

В понедельник полицейские остановили машину ВАЗ, за рулем которой находился 26-летний молодой человек. В ходе досмотра они обнаружили семь свертков с веществом белого цвета. По результатам химического исследования было установлено, что вещество в свертках является наркотическим средством - героином.

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