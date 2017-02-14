Президентом фонда доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова

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Президентом фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, которая погибла в конце 2016 года в авиакатастрофе Ту-154, стала журналист и попечитель организации Ксения Соколова. Она была избрана единогласно на заседании членов общего собрания.

Журналист Ксения Соколова возглавила фонд доктора Лизы "Справедливая помощь". Соколова, которая является попечителем фонда, была избрана его президентом единогласно на заседании членов общего собрания организации, передает ТАСС.

Руководителем проектов фонда по оказанию помощи детям Донбасса и Сирии стала сотрудница организации Наталья Авилова. Ее также избрали новым членом правления фонда. По ее словам, фонд продолжит прежнюю деятельность и сделает помощь Донбассу и Сирии постоянными проектами.

"Ксения Соколова была соратниками, коллегами приглашена к нам, чтобы в этот непростой период организовать работу и продолжить стратегии нашей деятельности", - сообщила Авилова.

Ранее издание РБК писало, что Соколова является основным кандидатом на должность главы фонда. Как рассказал источник, сама Глинка считала правильным, чтобы в случае ее смерти фонд возглавила именно Соколова.

Самолет Ту-154 Минобороны, в котором летела Елизавета Глинка, разбился над Черным морем 25 декабря.

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