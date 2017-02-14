Американский самолет провел разведку вблизи Ленинградской области

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Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границам России в районе Финского залива. Кроме того, по данным сайтом, отслеживающих передвижения военной авиации, к Калининградской области подлетел самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream 4.

Вблизи Ленинградской области совершил разведывательный полет американский самолет RC-135W. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации.

Самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным ALKAI28 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и несколько часов вел разведку у границ Ленинградской области в воздушном пространстве Эстонии. Также разведчик заходил в воздушное пространство над Финским заливом.

Также разведывательный полет у российских границ совершил шведский самолет-разведчик Gulfstream 4. Он летел вдоль побережья Калининградской области на высоте 12 тысяч метров над международным водами Балтийского моря.

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