В четверг в Москву приедет спецпредставитель генсека ООН де Мистура

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Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен в четверг посетить Москву. По словам замминистра иностранных дел России Геннадия Гатилова, график встреч представителя международной организации в настоящее время прорабатывается, возможны переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

В четверг в Москву прибудет спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Стаффан де Мистура прибудет в Москву в четверг", - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время прорабатывается график встреч представителя генсека ООН. Гатилов не исключил возможность переговоров де Мистуры с Сергеем Лавровым.

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