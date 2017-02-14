Багдасарян обязали выплатить еще 14 тыс. рублей за неуплату штрафа

Теги: Общество суд штрафы москва

Суд назначил очередной штраф в 14 тысяч рублей Маре Багдасарян за неуплату других штрафов. Всего за два дня судебных заседаний, гонщицу обязали выплатить 24 тысячи рублей.

Суд оштрафовал на 14 тысяч рублей Мару Багдасарян, участвовавшую в гонках с полицией, за неуплату административного штрафа, передает АГН "Москва".

На судебное заседание Багдасарян не явилась и представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. Всего за два дня судебных заседаний ей были назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 24 тысячи рублей.

Багдасарян получила скандальную известность в мае прошлого года, когда компания молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроила гонки. Все происходящее транслировалось в Сети. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей был назначен административный арест на десять суток.

8 января Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Гонщицу приговорили к обязательным работам почти на 600 часов и отправили в управляющую компанию ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось позже, ей не позволяет здоровье.

Читайте также:

У Мары Багдасарян нашли еще 22 неоплаченных штрафа

Суд рассмотрит иск о пожизненном лишении прав Багдасарян 21 марта

Багдасарян после 15 суток ареста вернулась к обязательным работам