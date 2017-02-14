Житель Антальи убил русскую жену с двумя детьми и покончил с собой

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Гражданин Турции убил в Анталье свою жену, гражданку России, и двух детей, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в генконсульстве России. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве.

Гражданин Турции Муаммер Гюн убил в Анталье свою жену, россиянку, и двоих детей, после чего покончил с собой, сообщили агентству ТАСС в генконсульстве России. Предположительно, преступление произошло на бытовой почве.

Подробности трагедии удалось узнать турецкому изданию Hurriyet. Как пишет газета, гражданин Турции отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости, и убил из помпового ружья свою жену Анну. Отмечается, что предприниматель находился в невменяемом состоянии. После убийства Гюль сразу же позвонил в полицию и рассказал силовикам, что расправился с семьей. После этого он покончил собой.

Турку было около 60 лет, его жене - за 30. По некоторым данным, на входной двери в дом Гюн вывесил записку с данными о родственниках, чтобы их могли оперативно найти и сообщить о случившемся. В настоящий момент тела четырех человек отправлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

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