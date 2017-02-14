Власти Малайзии подтвердили, что брат Ким Чен Ына стал жертвой убийства

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Высокопоставленный малайзийский чиновник подтвердил, что брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура. По его словам, на брата Ким Чен Ына напали с газовым баллончиком. Он обратился за помощью к персоналу и был доставлен в клинику аэропорта, а затем умер по дороге в больницу.

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура. По данным агентства Associated Press, факт убийства подтвердил высокопоставленный малайзийский чиновник.

По его словам, на Ким Чен Нама напали с газовым баллончиком в торговом зале аэропорта, и он обратился за помощью к персоналу. Его доставили в клинику при воздушной гавани, после чего брат Ким Чен Ына умер по дороге в больницу.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника полиции малайзийского штата Селангор Абдул Самаха Мата, в зоне вылета аэропорта к Ким Чен Наму подходила неизвестная женщина. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что брата главы КНДР убили две женщины, которые якобы использовали отравленные иглы. В публикациях не исключалась причастность к убийству северокорейских спецслужб.

По данным полиции Малайзии, Ким Чен Нам прибыл в страну 6 февраля. Накануне он намеревался вылететь в Макао. Убийство произошло около 8:00 (3:00 по московскому времени). Брат Ким Чен Ына скончался по дороге из аэропорта в больницу.

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