Собянин: московские школы вышли на мировой уровень качества образования

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Важнейшей социальной отраслью Москвы является образование. Оно должно быть качественным и доступным, а работникам сферы нужно гарантировать достойную зарплату. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства. Мэр напомнил, что в прошлом году расходы на систему образования составили 16% от городского бюджета, и столичные власти не намерены экономить на важнейших образовательных проектах.

Московские школы вошли в топ самых сильных школ мира. Это подтверждают результаты выпускных экзаменов и олимпиад, на которых сборная нашей столицы показывает лучшие результаты. Сфере образования городские власти сейчас уделяют повышенное внимание, отмечает "ТВ Центр".

"Речь идет о будущем молодых москвичей и о будущем нашего города. Образование Москвы должно быть доступным и качественным, учителя должны получать достойную зарплату. Речь идет об укреплении материальной базы, строительстве детских дошкольных учреждений, школ, информатизации, создании системы предпрофессиональной подготовки школьников", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Информатизация и система предпрофессиональной подготовки школьников - это два мегапроекта, которые стартовали в прошлом году. По сути, новое слово в образовании. Во-первых, во все учебные учреждения внедряют современные электронные системы. Это уже не просто уроки информатики — детей учат пользоваться общегородской базой материалов, а еще вести электронные дневники и пользоваться интерактивным оборудованием. Во-вторых, в московских школах началась масштабная интеграция общего, дополнительного, профессионального и высшего образования. То есть, как только ребенок определяется с выбором будущей профессией или хотя бы с направлением, ему становится доступным огромное количество теоретических и практических знаний по профилю.

"Задача проекта - формирование и ученика навыков, необходимых ему в жизни и в выбранной профессии. Предуниверсарий на базе вузов, разнообразные предпрофессиональные классы, развитие которых осуществляется с профильными университетами, профессиональное обучение старшеклассников профессиям с участием колледжей", - говорит руководитель Департамента образования города Москва Исаак Калина.

Сейчас Москва тратит на образование 16% от своего бюджета, или 240 миллионов рублей. Строятся новые школы и детские сады. В столице почти полтора миллиона учеников, и каждому доступно качественное образование, вне зависимости от социально-экономического статуса семей. Лучшей стремится стать каждая школа, ведь теперь учреждения образования соревнуются между собой, получая баллы за хорошую успеваемость учеников, которая напрямую зависит от профессионализма учителей. За хорошую работу педагоги получают награды и гранты от мэрии.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".