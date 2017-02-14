Теракт в ночном клубе в Стамбуле организовал гражданин Франции

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В Стамбуле задержан возможный организатор атаки на ночной клуб "Рейна" в новогоднюю ночь. Им оказался гражданин Франции турецкого происхождения.

Один из предполагаемых организаторов теракта в ночном клубе "Рейна" задержан в Стамбуле. Полицейская операция была проведена два дня назад, однако известно о ней стало только сейчас, отмечает "ТВ Центр".

По данным прокуратуры, задержанный - гражданин Франции турецкого происхождения. Его личность и подробности захвата пока не раскрываются. Известно, что несколько лет назад власти Турции внесли этого человека в список разыскиваемых по подозрению в связях с запрещённой в России группировкой "Исламское государство".

На след подозреваемого полиция вышла, благодаря показаниям исполнителя теракта. Абдулгадир Машарипов признал свою вину и рассказал, что получил указания и оружие от человека, с которым никогда не встречался.

Нападение на стамбульский клуб "Рейна" произошло в новогоднюю ночь. Жертвами атаки стали 39 человек, почти 70 получили ранения.