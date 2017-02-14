Кремль отверг обвинения в нападках на Эммануэля Макрона

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Абсурдом назвали в Москве очередные обвинения в адрес неких российских хакеров, якобы пытающихся вмешаться в президентские выборы на Западе. На этот раз "кремлёвский след" компьютерных атак обнаружили в штабе кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона. Там утверждают, что ежедневно сталкиваются с тысячами попыток взлома сайтов, причём исключительно с российской стороны.

Русские хакеры пошли на Париж, шумит французская пресса. Первая жертва уже объявилась. Штаб кандидата в президенты Эммануэля Макрона заявил, что пресловутая рука Кремля уже "грозит кулаком в его сторону". Как сообщает "ТВ Центр", сенсацию генеральный секретарь созданной бывшим министром экономики партии "Вперед" приберег для рейтингового утреннего эфира. Оказывается, штаб кандидата в президенты день и ночь отбивается от виртуальных атак Москвы.

"Сотни, если не тысячи атак происходят на наши цифровые системы, базы данных и сайты. И по совпадению, след ведет к границам России", - заявил Ришар Ферран.

Доказательств никаких. Да и зачем, если понятно же, что Макрон — единственный среди всех кандидатов в президенты Франции поддерживает внешнеполитический курс Хиллари Клинтон. А мадам экс-госсекретарь порядком натерпелась от этих русских. Хоть и подтверждений тому нет до сих пор.

"Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности - они абсурдны. Мы не имели и не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние дела других стран, тем более - в их электоральные процессы. Никогда официальная Москва этим не занималась, не собирается заниматься в дальнейшем и не собирается мириться с проявлениями, когда кто-то пытается вмешиваться в наши собственные дела извне", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но карту "российской угрозы" Макрон, кажется, еще не раз достанет из рукава. Членский билет в клуб "жертв российских хакеров" в глазах западной прессы лучшее подтверждение статуса "важной политической птицы". Да и обвинения в адрес Кремля давно уже — проверенный способ отвлечь внимание от собственных проблем. Главная из которых - предвыборная программа Макрона. За два месяца до выборов ее у бывшего министра экономики все еще нет.

Эксперты уверены, что Макрон до последнего будет тянуть с публикацией конкретного плана действий. Свой политический капитал экс-глава банка Ротшильдов сколачивал наспех - всего за полгода. И исключительно на популистских лозунгах. Опросы сейчас отдают ему второе место. Но потерявший позиции после скандала с трудоустройством супруги Франсуа Фийон уже начал отыгрывать очки. Отставание от Макрона — всего пара процентных пунктов. Победу же в первом туре социологи безоговорочно отдают Марин Ле Пен. Лидер "Национального фронта" как раз за предметный разговор с избирателем.

В первом туре Ле Пен может рассчитывать на 30% голосов. Но во втором — на 40 максимум, уверяют сейчас европейские СМИ. Осторожно добавляя, если раньше считалось, что Франция никогда не выберет себе ультраправого президента, то после Brexit и Трампа, исключать подобного уже нельзя. Мир изменился, и еще одно доказательство этому, вполне возможно, появится нынешней весной.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.