Две тысячи детей из Донбасса отдохнут в Подмосковье
Третий сезон акции "Дети России - детям Донбасса" стартовал в Подмосковье. До августа в столичном регионе отдохнут более двух тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик.
В Подмосковье во вторник был дан старт третьему сезону благотворительной акции "Дети России - детям Донбасса". С февраля по август в столичный регион приедут на отдых две тысячи подростков из ДНР и ЛНР, передает "ТВ Центр".
В подмосковном комплексе "Снегири" ребятам помогают восстановить здоровье и забыть о тревогах военного времени. Для них запланированы экскурсии в Кремль, Храм Христа Спасителя, по историческим местам и памятникам боевой славы.
Гости получат возможность заняться разными видами спорта, встретиться с популярными артистами, поэтами, композиторами, а также с прославленными космонавтами и олимпийскими чемпионами. Началась культурная программа большим концертом с участием детских музыкальных коллективов.
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