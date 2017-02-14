Стали известны последние слова убитого брата Ким Чен Ына

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Ким Чен Нам перед своей смертью рассказал, что неизвестные брызнули ему в лицо какой-то жидкостью, после чего скрылись. Об этом рассказали в полиции Малайзии. Кроме того, стало известно, что убитый в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Ына, путешествовал по паспорту, выданному на другое имя.

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам стал жертвой покушения в аэропорту столицы Малайзии. На него, по словам очевидцев, напали две женщины. По одной из версий, они нанесли уколы отравленными иглами, по другой - набросили на лицо мужчине отравленный платок. Ким скончался по дороге в больницу, передает "ТВ Центр". Перед смертью он успел сообщить, что неизвестные брызнули ему в лицо какой-то жидкостью.

Женщины с места происшествия скрылись, задержать их не удалось. Не исключено, что это были сотрудницы северокорейских спецслужб.

45-летний Ким Чон Нам уже многие годы жил в основном в Китае. Он - старший сын прежнего вождя КНДР Ким Чен Ира, но из-за своего поведения впал в немилость и был отстранён от политики. Самым известным скандалом с участием Ким Чон Нама стала его попытка по поддельному паспорту съездить в Диснейленд в Токио.

В последнее время в зарубежной прессе появились сообщения, в которых Ким Чон Нам рассматривался как возможный преемник Ким Чен Ына в случае, если борьба за власть в Пхеньяне приведёт к смещению нынешнего лидера.