Мужчина получил срок за поджог авто экс-супруги в День святого Валентина

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Мужчине, заказавшему за 30 тысяч рублей поджог автомобиля экс-супруги в День святого Валентина, вынесли приговор в Подмосковье. Суд назначил ему и его знакомому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Суд в Подмосковье приговорил двух мужчин к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по делу о поджоге автомобиля, передает АГН "Москва".

Суд установил, что Владимир Крюковских, испытывая неприязнь к бывшей супруге, за 30 тысяч рублей нанял Олега Соловьева, который в ночь на 14 февраля 2016 года поджог машину женщины, припаркованную возле одного из домов в деревне Губино.

Бывший муж потерпевшей и его знакомый признаны виновными в подстрекательстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

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