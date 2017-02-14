Очевидцы рассказали о нападении на инкассаторов в Москве

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В Москве ищут двух бандитов, которые утром совершили разбойное нападение на инкассаторов. В столичном районе Отрадное трое неизвестных обстреляли машину Главного центра спецсвязи. Попытка завладеть деньгами однако провалилась. В перестрелке один из нападавших был убит, ещё один ранен. После этого подельники скрылись.

Под видом дворников налетчики в оранжевых жилетках убирали сугробы. Когда подъехала машина, они отбросили метлы и достали оружие. К машине "Спецсвязи" подошли со стороны пассажирского сидения. Тогда раздались первые выстрелы, а затем началась потасовка, передает "ТВ Центр".

Все произошло в считанные секунды, но момент нападения все же зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники почты, видимо, даже не поняли, что случилось - они суетливо привозят тележку с посылками. Что происходило дальше, разглядели очевидцы.

"Здесь перестрелка была, как в боевике. Около машины дрались двое. Один в них стрелял из пистолета. Потом побежали сюда. Инкассаторы в них стреляют, они в него. Потом туда убежали. Инкассатор за ним побежал с пистолетом", - показывает Сергей Сыромятников.

Одному из налетчиков уйти живым все же не удалось. Тяжело был ранен и сотрудник Фельдъегерской службы - мужчину экстренно госпитализировали, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Впрочем, жертв могло быть и больше, поскольку рядом находится детская площадка.

"Проходили два мужчины, инкассатор был рядом с ними, ну это буквально три метра от нас было, мы вышли из подъезда. Он стал прогонять их, достал оружие, направил в нашу сторону. Я испугалась, конечно. Сразу ребенка на руки, потому что вдруг промахнется, или еще чего", - рассказывает очевидец Елена Кошелева.

Криминалисты насчитали как минимум 14 стреляных гильз. Пули задели и один из припаркованных рядом с почтой автомобилей.

Двое налетчиков скрылись. По неподтвержденным пока данным, они так и не смогли ничего похитить. В Москве был объявлен план "Перехват", но задержать сообщников по горячим следам не удалось. Позже недалеко от станции метро "Алтуфьево" нашли брошенную иномарку, на которой, предположительно, передвигались грабители. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Борис Иванин, Юлия Степина, Олег Лапшов, Александр Ковалев. "ТВ Центр".