Захватившие в Нигерии россиян и украинца пираты выдвинули требования

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Переговорщики получили требования пиратов, захвативших в плен членов экипажа судна BBC Caribbean в территориальных водах Нигерии. 8 февраля посольство России в Нигерии сообщило о похищении пиратами семи российских моряков и одного украинца. Проверку по факту похищения моряков проводит СКР.

Пираты, похитившие семь российских моряков и одного украинца в территориальных водах Нигерии, озвучили свои требования. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель МИД Украины.

По словам источника агентства, переговорщики установили контакт с похитителями. Пираты обнародовали свои требования и сообщили об удовлетворительном состоянии членов экипажа судна BBC Caribbean. При этом требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией.

Нападение на судно произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана корабля начала стрелять в ответ

8 февраля 2017 года посольство России в Нигерии сообщило о похищении моряков. На следующий день инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.

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