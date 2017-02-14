Минобороны назвало дилетантским доклад HRW о применении химоружия в Сирии

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Доклад Human Rights Watch о применении Сирией химоружия в Алеппо подготовлен дилетантами, считает представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, это разрушает и без того неоднозначную репутацию организации.

Доклад Human Rights Watch, посвященный применению сирийскими войсками в Алеппо в 2016 году химического оружия, "разрушает и без того неоднозначную репутацию" правозащитников. С опровержением выступил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, подобные доклады подготовлены дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы "неведомых анонимных свидетелей по телефону".

Он предложил HRW разобраться со случаем применения иприта в сентябре 2016 года в населенном пункте Марат-Ум-Хауш, напомнив, что все факты о данном преступлении переданы экспертам ОЗХО.

"Сегодня уже февраль 2017 года, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается", - сказал генерал. Конашенков призвал HRW выяснить, с чем связана задержка: "с давлением конкретной страны - производителя иприта - или нерасторопностью отдельных чиновников".

Ранее в Минобороны изучили доклад, опубликованный в понедельник американской аналитической организацией "Атлантический совет", посвященный операции по освобождению Алеппо. По словам Конашенкова, все изложенные там обвинения давно опровергнуты.

В документе утверждается, что во время операции по возвращению контроля над городом от ударов сирийской армии пострадали мирные объекты, в том числе больницы.

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