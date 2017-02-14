Российский разведывательный корабль заметили у берегов США

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Американские чиновники сообщили об обнаружении российского военного корабля вблизи восточного побережья США. По их данным, корабль ВМФ России "Виктор Леонов" шел в 112,7 километра от береговой линии штата Делавэр, двигаясь на север со скоростью 10 узлов.

У восточного побережья США заметили российский военный корабль. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По их словам, корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" был обнаружен в 112 километрах (70 милях) от береговой линии штата Делавэр. Он двигался со скоростью 10 узлов на север. Территориальные воды США начинаются за 22,2 километра от побережья, таким образом корабль находился в международных водах.

"Это не повод для сильного беспокойства, однако мы присматриваем за ним", - отметил один из чиновников.

Другой источник телеканала рассказал, что последний раз "Виктор Леонов" появлялся у американских берегов в апреле 2015 года. Таким образом, это первый подобный патруль с момента прихода к власти в США Дональда Трампа.

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