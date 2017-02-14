Nokia перевыпустит "неубиваемую" 3310

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Компания, которой принадлежат права на бренд Nokia, перевыпустит легендарную модель 3310. Пока об аппарате ничего не известно, кроме цены — обновленная версия "неубиваемого" аппарата будет стоить около 3,5 тысяч рублей.

Легендарная Nokia 3310 получит вторую жизнь. Как сообщает The Independent, финская компания HMD Global, которой принадлежат права на бренд "Nokia", представит современную версию аппарата.

Информация о технических характеристиках аппарата нет. Цена обновленной Nokia составит около 3,5 тысяч рублей. Ожидается, что презентация новой модели состоится на выставке MWC в Барселоне в конце февраля.

Nokia 3310 появилась на рынке в 2000 году. За время существования было продано почти 130 миллионов аппаратов. За свою прочность телефон стал интернет-мемом.