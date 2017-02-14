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В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. По данным ополчения, в результате атаки поврежден склад с хлором. ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения в Донбассе, попала в зону обстрелов. Снаряды украинских военных, как утверждают в ДНР, прилетели на территорию возле склада хлора.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на гендиректора компании "Вода Донбасса" Олега Мокрого, в настоящий момент на территории ДФС находится около четырех тонн хлора. В результате атаки никто не пострадал. Персонал станции смог укрыться в подвале.

В свою очередь, пресс-центр штаба украинской силовой операции зафиксировал 26 обстрелов своих позиций в Донбассе.

В конце января обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

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