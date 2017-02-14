В Москве четырехлетняя девочка погибла в результате пожара

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В результате пожара в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе погибли четырехлетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что мать ребенка оставила девочку в квартире без присмотра.

В результате пожара в одном из домов на Дмитровском шоссе погибла четырехлетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР Москвы.

Уголовное дело возбуждено по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Как выяснили следователи, мать девочки оставила ее в квартире без присмотра.

"В настоящее время, женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается", - сообщили в Следственном комитете.

Как рассказали агентству городских новостей "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС, когда спасатели передали ребенка медикам, девочка была еще жива.

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