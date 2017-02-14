Из ДНР выдворили Серое Фиолетовое

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Пропавший в конце января ЛГБТ-активист Олег Васильев, известный как Серое Фиолетовое, был выдворен из ДНР. Ранее его задержали на границе Украины и России для досмотра после того, как силовые структуры получили информацию, что экс-участник арт-группы "Война" намерен провести несанкционированную акцию в Донецке.

ЛГБТ-активист и экс-участник арт-группы "Война" Олег Васильев, известный как Серое Фиолетовое, и его спутница Виктория Мирошниченко выдворены за пределы самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает Life.

Как сообщил изданию источник в ДНР, инцидент произошел на пограничном пропускном пункте в подконтрольном ополченцам селе Успенка на границе Украины и России.

Васильева, считавшегося пропавшим без вести с конца января, задержали для досмотра после того, как силовые структуры получили информацию о том, что он намерен провести несанкционированную акцию в Донецке.

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