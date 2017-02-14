Брата Ким Чен Ына отравили синильной кислотой

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Брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен синильной кислотой. На это указывают симптомы, предшествовавшие его смерти, пишет ТАСС со ссылкой на токсикологов. Нападавшие, возможно, были агентами спецслужб КНДР, но эксперты задаются вопросом — зачем кому-то в Северной Корее понадобилось убивать не проявлявшего политической активности брата Ким Чен Ына.

Причина смерти Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура до сих пор загадка и, по версии южнокорейских телеканалов, — это филигранно спланированное убийство. Чен Нам готовился к посадке на рейс в Макао, когда две неизвестные женщины укололи его отравленными иглами. Через минуту у пассажира случился сердечный приступ, врачи пытались помочь, но сделать ничего не смогли. Мужчина умер по дороге в больницу. СМИ Южной Кореи сообщают, что покушение совершили спецагенты из КНДР. Ведь убитый был сводным братом лидера этой страны Ким Чен Ына.

У братьев разные матери, но один отец — в прошлом Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир. Большую часть своей жизни Чен Нам действительно провел за границей, передает "ТВ Центр". Жил в Китае, Сингапуре, Малайзии. Еще в 2001 году внук знаменитого Ким Ир Сена попал в немилость семьи, после того как попытался посетить японский Диснейленд по поддельному паспорту. Полиция Куала-Лумпура сообщила, что и на этот раз наследник прятался за чужим именем. Поэтому его опознали не сразу. Следствие скупо на факты - обнародовано фото неизвестной женщины, которая могла плеснуть в Чён Нама токсичной жидкостью или кинуть на лицо отравленный платок. Но о версии убийства пока говорят очень осторожно. К внимательности к деталям призывают и российские эксперты.

"Самое важное в этой истории то, что кабельный канал южнокорейского телевидения, тесно связанный с консервативной газетой "Часон Эльбоа", которая очень хорошо известна как один из главных источников безумных уток про ад и ужас в КНДР, почему-то знает больше деталей, чем вся малайская полиция. Поэтому очень интересен вопрос, из каких источников взята версия про двух красоток с отравленными иголками, которые сбежали и уехали на такси", - говорит кореевед Константин Асмолов.

Да и если верить западным СМИ, старший сын имел репутацию непутевого отпрыска. Любил погулять в казино, что доказывает и его неудавшаяся попытка улететь в Макао - азиатский Лас-Вегас. Журналисты много раз задавали ему вопрос, интересует ли его вообще политика?

"Нет. Мне лично не тревожит этот вопрос. Политика мне не интересна", - каждый раз говорил брат Ким Чен Ына.

Вряд ли человек, не имеющий никакой политической базы в родной Северной Корее, представлял угрозу Ким Чен Ыну. Да и совершить убийство спецслужбы могли в более укромном месте. По замечанию ряда экспертов, покушение состоялось когда в мире начался шум по поводу испытаний новой северокорейской баллистической ракеты. И этот инцидент добавит негативной реакции в отношении политики Пхеньяна. Так что акция в Куала-Лумпуре могла быть спланирована совершенно другими силами.

Пётр Вершинин, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр".