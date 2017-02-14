Лавров встретится с новым госсекретарем США в Бонне

Теги: Политика сша лавров переговоры россия госдеп

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Бонне. Как сообщили в пресс-службе Госдепартамента, в ФРГ Тиллерсон будет находиться с 15 по 17 февраля. В Бонне состоится конференция G20, в которой примет участие глава российского МИД.

Первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном состоится в Бонне в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

По данным ведомства, поездка в Германию станет первым зарубежным визитом госсекретаря. В Бонне состоится конференция G20, в которой примет участие глава российского МИД. В пресс-службе Госдепа уточнили, что Тиллерсон будет находиться в Бонне с 15 по 17 февраля, и Вашингтон рассчитывает, что там состоится его первая очная встреча с Лавровым.

Ранее стало известно, что на полях конференции G20 может состояться также встреча глав МИД стран "нормандской четверки". Как сообщил посол России во Франции, Москва дала свое согласие на проведение переговоров.

Читайте также:

Лавров назвал позицию Трампа по Украине "качественным сдвигом"

Лавров заявил о готовности наладить контакты с США по Афганистану