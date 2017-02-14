Новый глава Минфина США пообещал сохранить действующую политику санкций

Теги: Политика сша санкции минфин россия

Новый глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская санкционная политика в отношении России останется неизменной. По его словам, ограничительные меры являются "очень важной частью" работы Минфина.

Санкционная политика США в отношении России останется неизменной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление нового главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина.

"Действующие санкционные программы остаются в силе", - сказал он.

Таким образом министр ответил на вопрос о санкционной политике в отношении России. Он также отметил, что ограничительные меры являются "очень важной частью" работы его ведомства.

Вопрос об отмене санкций в отношении России обсуждается с момента прихода к власти в США Дональда Трампа. Еще в ходе предвыборной гонки республиканский кандидат заявлял, что намерен наладить отношения с Москвой.

В начале февраля несколько сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ограничивающий возможность Дональда Трампа снять антироссийские санкции без одобрения законодателей. Документом, в частности, предусматривается требование объяснений такого шага от Белого дома.

Читайте также:

Японский премьер обсудил с Трампом антироссийские санкции

Песков: посол в США не обсуждал санкции с советником Трампа

В Конгресс США внесли законопроект, усложняющий снятие санкций с России