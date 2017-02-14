Новый глава Минфина США пообещал сохранить действующую политику санкций
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Новый глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская санкционная политика в отношении России останется неизменной. По его словам, ограничительные меры являются "очень важной частью" работы Минфина.
Санкционная политика США в отношении России останется неизменной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление нового главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина.
"Действующие санкционные программы остаются в силе", - сказал он.
Таким образом министр ответил на вопрос о санкционной политике в отношении России. Он также отметил, что ограничительные меры являются "очень важной частью" работы его ведомства.
Вопрос об отмене санкций в отношении России обсуждается с момента прихода к власти в США Дональда Трампа. Еще в ходе предвыборной гонки республиканский кандидат заявлял, что намерен наладить отношения с Москвой.
В начале февраля несколько сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ограничивающий возможность Дональда Трампа снять антироссийские санкции без одобрения законодателей. Документом, в частности, предусматривается требование объяснений такого шага от Белого дома.
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