Отставку Флинна объяснили недоверием к нему Трампа

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Отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна связана с недостаточным доверием к нему со стороны Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. По его словам, доверие снизилось "настолько, что пришлось что-то менять".

Майкл Флинн покинул пост советника президента США по национальной безопасности из-за недоверия к нему со стороны Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет Reuters.

"Мы достигли точки, когда возникла проблема. Она - не юридическая, а касается недостаточного доверия. Доверие между президентом и генералом Флинном снизилось настолько, что мы пришли к выводу, что надо что-то менять", - заявил Спайсер.

Майкл Флинн ушел в отставку во вторник утром. Свое решение он объяснил тем, что не поставил в известность Трампа и его окружение о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. В ходе встречи стороны обсуждали отмену санкций. После беседы Флинн рассказал вице-президенту Майку Пенсу, что речи об этом не шло, но затем признался, что мог забыть "что-то рассказать".

Ранее помощник президента США Келлиэнн Конуэй заявляла, что Трамп "полностью доверяет генералу Флинну".