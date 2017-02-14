ФСБ и СК обыскали Ростуризм

Теги: Общество обыск туризм фсб скр

Сотрудники СК и ФСБ провели в Федеральном агентстве по туризму обыски и выемку документов в рамках следственных действий. В пресс-службе Ростуризма сообщили, что проверки никак не связаны с работой ведомства. По версии СМИ, правоохранительные органы заинтересовались работой советника главы ведомства Евгения Кудели.

Обыски, которые прошли во вторник в Федеральном агентстве по туризму, не связаны с работой ведомства, передает Life.

По версии СМИ, обыски были проведены СК и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности действующего советника главы Ростуризма Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года. По данным источника "Интерфакса", по итогам обыска чиновник был задержан.

В пресс-службе Ростуризма не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о задержании советника, отметив, что информацию и результаты проверок следует уточнять у компетентных ведомств.

Куделя ушел отставку летом 2016 года. Губернатор Краснодарского края обвинял его в том, что он не решил ряд проблем, в том числе связанных с организацией снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией и легализацией частных мини-гостиниц.

Читайте также:

В Петербурге ФСБ провела выемку документов в "Эрмитаже"

Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина

Оперативники провели обыски у фанатов ПФК ЦСКА